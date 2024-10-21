Александр Дрозденко поможет с ремонтом кровли в Волхове

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 21 октября 2024 года к Александру Дрозденко обратилась жительница Волхова, проживающая в доме на улице Профсоюзов.

Женщина пожаловалась на то, что в доме течет кровля, и попросила помочь с ремонтом. Губернатор ответил, что на место направят группу по обследованию фонда капремонта и Жилнадзора.

«В любом случае кровля должна быть отремонтирована. К среде сроки ремонта назовем», – сказал Александр Дрозденко