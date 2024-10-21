Александр Дрозденко пообещал жительнице Кингисеппа найти информацию о сыне

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 21 октября 2024 года к Александру Дрозденко обратилась жительница Кингисеппа.

Женщина попросила помочь найти сына. И уточнила, что он пропал, предположительно, на Луганском направлении.

«Работа по поиску пропавших без вести непростая, причины могут быть разные. Есть случаи, когда и два и три месяца пропавшим без вести числится, но находим, есть когда не очень хорошая ситуация. Будем работать вместе с нашими военными, волонтерами, Минобороны РФ, опыт есть. Мы вам поможем, точно выясним. Уже завтра с утра с вами свяжутся специалисты, будут с вами работать. Будем надеяться на лучшее», — сказал Александр Дрозденко