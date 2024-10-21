В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 21 октября 2024 года к Александру Дрозденко обратилась жительница Тосненского района.

Женщина пожаловалась на плохое качество воды в доме на улице Ленина в Любани. По ее словам, проблема связана с неработающей станцией водоочистки.

Представители Леноблводоканала ответили губернатору, что необходима частичная замена оборудования, в том числе зарубежного, по конкурсным процедурам.

«Не так сложно там отремонтировать, нужно заменить буквально несколько единиц оборудования, тем более что на рынке оно есть. Аналоги есть: и российские, и из дружественных стран. Поэтому я дам поручение Водоканалу все сделать в течение месяца. Как они это будут делать? Это уже их проблемы, но через месяц они должны отчитаться, что у вас качество воды улучшилось», – ответил Александр Дрозденко