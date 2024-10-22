Около 220 тысяч детей в России живут в семьях в социально опасном положении

Около 220 тысяч детей в РФ сегодня живут в семьях в социально опасном положении, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание, это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тысяч. Мы понимаем, что там риск попадания в учреждение очень высок. Поэтому поляна для работы довольно большая», — цитирует ее слова РИА Новости.

Она добавила, что из 58 тыс. детей, находящихся в учреждениях, 34–35 тыс.— это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Остальные находятся там без статуса, иногда годами.