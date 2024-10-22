Небольшой дождь и до +12°С – погода в Ленобласти на 23 октября

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 23 октября.

Ночью местами пройдет небольшой дождь, утром и днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами в прибрежных районах с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +7…+12°С.