Небольшой дождь и до +12°С – погода в Ленобласти на 23 октября

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 23 октября.
Ночью местами пройдет небольшой дождь, утром и днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами в прибрежных районах с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +7…+12°С.
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19.10.2024 122