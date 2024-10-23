В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК).

С таким предложением выступили члены фракции «Справедливая Россия — За правду», передают «Известия».

Согласно документу, мужчины и женщины, работающие в данной сфере, должны выходить на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. В тексте отмечается, что труженики АПК создают продовольственную безопасность РФ и должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны.

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