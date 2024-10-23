Четверо налетчиков избили мужчину и женщину во Всеволожском районе

В экстренные службы 22 октября около 15:00 позвонил житель Сертолово Всеволожского района. Примерно получасом ранее возле дома на улице Сосновой на него и супругу напали четверо неизвестных.
Злоумышленники избили пару. Один из агрессоров вырвал телефон из рук женщины, затем все четверо сели в Daewoo Matiz и скрылись. Ущерб хозяйка смартфона оценила примерно в 15 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело о грабеже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1805