Четверо налетчиков избили мужчину и женщину во Всеволожском районе

В экстренные службы 22 октября около 15:00 позвонил житель Сертолово Всеволожского района. Примерно получасом ранее возле дома на улице Сосновой на него и супругу напали четверо неизвестных.

Злоумышленники избили пару. Один из агрессоров вырвал телефон из рук женщины, затем все четверо сели в Daewoo Matiz и скрылись. Ущерб хозяйка смартфона оценила примерно в 15 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело о грабеже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.