Заболеваемость пневмонией в Петербурге выросла на 60 % за месяц

За месяц в Санкт-Петербурге количество случаев внебольничной пневмонии выросло на 60 %, сообщает Neva.Today со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву.

По словам социалиста, на 42-й по счету календарной неделе число заболевших увеличилось на 19 %. Микоплазма является возбудителем в 60 % случаев.

При этом количество заболевших гриппом снизилось за период с 41-й по 42-ю календарную неделю на 1,5 %.