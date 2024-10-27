Метеозависимым приготовиться: новая неделя начнется с магнитной бури

Ученые предупредили о возмущениях в магнитосфере планеты 28 октября.

В понедельник планету Земля накроет очередная магнитная буря. Индекс геомагнитной активности будет повышенным с раннего утра и до 15:00 дня, предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно графикам, магнитная буря начнется с 6:00 утра. В пике космический шторм достигнет пяти баллов, что соответствует уровню G1.