Метеозависимым приготовиться: новая неделя начнется с магнитной бури

Ученые предупредили о возмущениях в магнитосфере планеты 28 октября.
В понедельник планету Земля накроет очередная магнитная буря. Индекс геомагнитной активности будет повышенным с раннего утра и до 15:00 дня, предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно графикам, магнитная буря начнется с 6:00 утра. В пике космический шторм достигнет пяти баллов, что соответствует уровню G1.
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