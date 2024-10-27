В Новоселье иномарка пробила дорожное ограждение и наехала на пешехода

Серьезное ДТП произошло в Ломоносовском районе вечером 26 октября.

В Новоселье минувшим вечером, 26 октября, на перекрестке Центральной улицы и Красносельского шоссе произошла серьезная авария. 40-летний водитель «Чанган» при выполнении маневра врезался в двигавшийся во встречном направлении «Мерседес» под управлением 37-летнего водителя.

В результате столкновения автомобиль «Мерседес» по инерции выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода. В ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля «Чанган» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести; его 44-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии и 34-летняя женщина-пешеход в состоянии средней степени тяжести, — передает главк МВД.