В Сосновом Бору почти 50 семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2024 году

Это стало возможным за счет льготных социальных программ.
В Сосновоборском городском округе Ленинградской области 49 семей улучшили свои жилищные условия в этом году за счет реализации различных жилищных программ.
В настоящее время на учете в качестве нуждающихся в жилье по договорам социального найма состоит 323 семьи. Кроме того, 43 муниципальные квартиры были предоставлены во временное пользование сотрудникам детских садов, школ, медицинским работникам, полицейским и детям-сиротам.
Всего на учете для получения служебного жилья состоит 248 семей.
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