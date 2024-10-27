В Сосновом Бору почти 50 семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2024 году

Это стало возможным за счет льготных социальных программ.

В Сосновоборском городском округе Ленинградской области 49 семей улучшили свои жилищные условия в этом году за счет реализации различных жилищных программ.

В настоящее время на учете в качестве нуждающихся в жилье по договорам социального найма состоит 323 семьи. Кроме того, 43 муниципальные квартиры были предоставлены во временное пользование сотрудникам детских садов, школ, медицинским работникам, полицейским и детям-сиротам.

Всего на учете для получения служебного жилья состоит 248 семей.