Мужчина отправится в колонию за жестокое избиение матери в Тихвине

В Тихвине вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Следствие установило, что 13 мая 2024 года Сергей С. вступил в конфликт со своей пожилой матерью и начал ее избивать. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, были зафиксированы закрытые переломы правой руки.
По решению суда Сергей С. приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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