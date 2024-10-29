Мужчина отправится в колонию за жестокое избиение матери в Тихвине

В Тихвине вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствие установило, что 13 мая 2024 года Сергей С. вступил в конфликт со своей пожилой матерью и начал ее избивать. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, были зафиксированы закрытые переломы правой руки.

По решению суда Сергей С. приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.