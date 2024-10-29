Единый полис ОСАГО для России и Беларуси запустят с 2025 года

Ранее предполагалось, что такая возможность появится с октября этого года.
Автомобилисты России и Беларуси смогут приобрести общий полис ОСАГО в начале 2025 года. Об этом рассказал директор Бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков Сергей Разуван.
Первоначально планировалось, что новый полис будет доступен с октября 2024 года, но власти решили перенести срок вступления соответствующего закона. Теперь дата запуска проекта назначена на 1 января 2025 года.
После вступления закона в силу потребуется время для подготовки нормативных документов и интеграции информационных систем, добавил Разуван в беседе с «Известиями».
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