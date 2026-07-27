В Выборге 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Анна Гавриловна Соловьева.

Поздравить именинницу пришли родные и близкие, представители районной администрации. Также в ее адрес поступили поздравительные телеграммы от президента России и губернатора Ленобласти.

Анна Гавриловна родилась в Вологодской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 15 лет. В годы войны она трудилась у станка на заводе, выполняя работу наравне со взрослыми. За самоотверженный труд была награждена медалью «За доблестный труд», а также памятными и юбилейными наградами.

После Победы Анна Соловьева участвовала в освоении целины в Казахстане. В 1948 году вслед за сестрой переехала в Выборг. Здесь она работала в Школе юнг, где познакомилась со своим будущим супругом. В семье родились дочь и сын. Позже Анна Гавриловна много лет трудилась продавцом в магазине, который жители города называли «Генеральским», где и проработала до выхода на заслуженный отдых.