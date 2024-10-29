Посетитель бара размахивал ножом и грозил бармену в Шушарах

В баре на Колпинском шоссе в Шушарах задержали 40-летнего дебошира. Напившись, он пошел разбираться с барменом, ведя себя несдержанно и агрессивно.

Во время ссоры недовольный посетитель достал складной нож, схватил 21-летнего оппонента за одежду и стал грозить расправой.

Бармен нажал на кнопку тревожной сигнализации. К бару приехали росгваредйцы, задержали дебошира и привезли в полицию для разбирательств. Нож изъяли.