В Петербурге появятся четыре новых остановочных пункта для международных и межрегиональных перевозок

В Петербурге появятся четыре новых остановочных пункта для межрегиональных и международных пассажирских перевозок. Александр Беглов подписал соответствующий закон.

Их возведут в аэропорту «Пулково», у станций метро «Балтийская», «Московская» и «Автово». Они будут соответствовать единым требованиям к качеству и безопасности обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных людей.

В первое время новые пункты будут работать в качестве промежуточных между автовокзалом на Обводном канале и конечными остановками. В дальнейшем оттуда откроют маршруты до Москвы, Беларуси и соседних областей. Вести их в эксплуатацию планируют в первом квартале 2025 года.

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Ранее в городе таким требованиям отвечал только автобусный вокзал на Обводном канале