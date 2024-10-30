Песков: в России не станут ограничивать время продажи алкоголя

Решение сократить время реализации спиртного в Вологодской области до двух часов в будние дни – «прерогатива региональных властей», заявил Песков.

В России не планируется ограничение времени продажи алкогольной продукции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя решение Вологодской области сократить время реализации спиртного, представителя Кремля отметил, что это «прерогатива региональных властей».

«У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», — цитирует Пескова РИА Новости.

Тем временем в ЗакСе Ленинградской области некоторые депутаты поддержали решение Вологодской области. Парламентарии считают, что подобные меры следует ввести и в 47-м регионе.