Росгвардейцы не дали сбежать иностранцу, сбившему пенсионерку в Петербурге

На Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге 29 октября сбили 76-летнюю женщину. Водитель – 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик – отвез пострадавшую в больницу и пытался сбежать.
В больнице на проспекте Луначарского 29 октября около 13:30 сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам медики объяснили, что на территории учреждения находится сбивший пенсионерку водитель.
Молодого человека задержали. У пожилой женщины диагностировали переломы ребер и черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию.
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26.12.2022 3747