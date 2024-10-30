Росгвардейцы не дали сбежать иностранцу, сбившему пенсионерку в Петербурге

На Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге 29 октября сбили 76-летнюю женщину. Водитель – 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик – отвез пострадавшую в больницу и пытался сбежать.

В больнице на проспекте Луначарского 29 октября около 13:30 сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам медики объяснили, что на территории учреждения находится сбивший пенсионерку водитель.

Молодого человека задержали. У пожилой женщины диагностировали переломы ребер и черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию.