Ученые заявили о страшных последствиях ночного сна при свете

По словам специалистов, это повышает риски развития целого ряда заболеваний, что ведет к преждевременной смерти.

По данным результатов исследования, появившихся в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, у людей, подвергавшихся яркому свету ночью, риск преждевременной смерти возрастает на 21-34%. В то же время дневное освещение не оказывало такого негативного влияния.

Исследования проводили специалисты из университета Flinder и Adelaide Institute for Sleep Health, анализируя взаимосвязь между ночным освещением и рисками смертности среди 89 000 британцев в возрасте от 40 до 69 лет.

Результаты показали, что темная обстановка ночью критически важна для поддержания циркадного ритма, и его нарушение может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Профессор Шон Кейн отметил, что яркие ночи и темные дни нарушают циклические ритмы, что может вызвать такие заболевания, как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые патологии, а также психические расстройства. В последствии это ведет к преждевременной смерти.