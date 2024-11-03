Итоги «лесного» сезона: спасатели Ленобласти вывели из лесов 136 человек

Поделиться

Специалисты аварийно-спасательной службы Ленобласти с 1 июня по 31 октября провели 172 поисково-спасательные работы. Удалось спасти 136 человек.

9b6b1e8db4232c535bfd34355c909927
Фото: kpb.lenobl.ru

Чаще всего поиски проходили в Тосненском, Приозерском и Гатчинском районах области, рассказали в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Ежегодно в лесных массивах региона спасают около тысячи пострадавших. Значительную долю выполняют добровольцы, такие как ПСО «Экстремум», «ЛизаАлерт» и «Отклик».

Вам будет интересно
Итоги «лесного» сезона: спасатели Ленобласти вывели из лесов 136 человек лесные поиски, Ленобласть, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Более 400 человек спасли на пожарах Ленобласти с начала года
С начала года спасатели ГКУ «Леноблпожспас» потушили более 3000 пожаров и спасли порядка 440 жизней. Кроме того, было совершено около 300...
02.11.2024 72
Автор