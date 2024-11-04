Организацию заставили погасить многомиллионный долг в Кингисеппском районе

Поделиться
Приставы
Фото: Baltphoto.ru

Занимающаяся грузоперевозками организация в Кингисеппском районе накопила задолженность перед строительной компанией на сумму 23 миллиона рублей по процентам и государственной пошлине.

Несмотря на уведомление от судебных приставов, должник не спешил с оплатой. Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, наложен арест на денежные средства компании.

После вмешательства судебных приставов удалось взыскать задолженность в полном размере путем принудительного списания.

Вам будет интересно
Организацию заставили погасить многомиллионный долг в Кингисеппском районе приставы, Ленинградская область, Кингисеппский район
Россияне заметили на «Госуслугах» данные о себе, которые туда не вводили
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 3391
Автор