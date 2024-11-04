Организацию заставили погасить многомиллионный долг в Кингисеппском районе

Занимающаяся грузоперевозками организация в Кингисеппском районе накопила задолженность перед строительной компанией на сумму 23 миллиона рублей по процентам и государственной пошлине.
Несмотря на уведомление от судебных приставов, должник не спешил с оплатой. Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, наложен арест на денежные средства компании.
После вмешательства судебных приставов удалось взыскать задолженность в полном размере путем принудительного списания.
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07.08.2023 3391