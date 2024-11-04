Рецидивист задушил знакомого в Тосненском районе

В убийстве знакомого обвиняют 61-летнего жителя Тосненского района. Мужчина задушил свою жертву в августе 2024 года в поселке Любань.

Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 60-летним знакомым. В ходе конфликта злоумышленник избил мужчину и задушил.

Ранее судимого за совершение особо тяжкого преступления жителя Тосненского района заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.