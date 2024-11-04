Гололедица, снег и до -8 °C – погода в Ленобласти на 5 ноября

На территории Ленинградской области 5 ноября ожидается облачная погода. Ночью без осадков, утром и днем в некоторых районах туман, дождь, обычный и мокрый снег.
Ночью температура воздуха упадет до 0…-8 °C. Днем -2…+3 °C. Перепады температур сделают обстановку на дорогах нестабильной, ожидается гололедица. Ночью ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с. Днем 4-9 м/с.
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