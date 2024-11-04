Футболиста убило ударом молнии прямо во время матча – видео

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Перуанский защитник Хосе Уго Де ла Круз Меза умер на 35-м году жизни после удара молнии во время футбольного матча.  

Это произошло на 23-й минуте матча клубов «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка», который проходил в Уанкайо. Футболисты обеих команд покидали поле из-за начавшегося шторма, и молния ударила в защитника.

Футболистов оперативно доставили в больницу, он был уже мертв. Вратарь, находившийся рядом с защитником, получил серьезные ожоги, но остался жив.

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06.05.2023 2237
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