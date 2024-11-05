Снег, гололедица и -8°C ночью – погода в Ленобласти на 6 ноября

Во вторник, 6 ноября, в Ленобласти будет преимущественно облачная погода.

Местами прогнозируется небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах переходящий в дождь. Ночью и утром местами туман, в отдельных районах гололед.

Ветер ночью южный, юго-западный слабый, утром и днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью на западе -2…+3°C, на востоке -3…-8°C, днём +2…+7°C. Ночью и утром на дорогах гололедица.