Электрички на Балтийском направлении следуют с задержками

На Балтийском направлении поезда следуют с задержками, отправляются и прибывают в пункт назначения с опозданием от 10 минут. Возможны более длительные опоздания.

ОЖД принимает все необходимые меры для восстановления графика движения.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить: на станциях и вокзалах в пригородных билетных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.