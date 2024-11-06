Электрички на Балтийском направлении следуют с задержками

На Балтийском направлении поезда следуют с задержками, отправляются и прибывают в пункт назначения с опозданием от 10 минут. Возможны более длительные опоздания.
ОЖД принимает все необходимые меры для восстановления графика движения.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить: на станциях и вокзалах в пригородных билетных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
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