Мужчина растлил 11-летнего мальчика в Ломоносовском районе

По подозрению в растлении 11-летнего мальчика в Ломоносовском районе задержали 42-летнего неработающего жителя Санкт-Петербурга.

В полицию 5 ноября обратилась 48-летняя мать пострадавшего. Женщина рассказала, что 42-летний мужчина совершил в отношении ее сына насильственные действия сексуального характера 4 ноября около 21:00.

Подозреваемого оперативно задержали. Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.