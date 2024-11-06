Мужчина растлил 11-летнего мальчика в Ломоносовском районе

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По подозрению в растлении 11-летнего мальчика в Ломоносовском районе задержали 42-летнего неработающего жителя Санкт-Петербурга.  

В полицию 5 ноября обратилась 48-летняя мать пострадавшего. Женщина рассказала, что 42-летний мужчина совершил в отношении ее сына насильственные действия сексуального характера 4 ноября около 21:00.

Подозреваемого оперативно задержали. Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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05.05.2023 2684
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