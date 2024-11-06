Медики скорой помощи помогли капитану корабля в Ленобласти

Капитану грузового судна в Ладожском озере стало плохо, появилась острая боль в животе. Корабль находился близко к территории лесничества на границе Приозерского и Всеволожского районов. Бригада скорой помощи направилась к этому берегу.

Погода была нелетная, поэтому помощь привлекли с земли и воды. Лесничий подсказал водителю скорой самый быстрый путь, на берегу медиков ждала моторная лодка.

Ситуацию осложняло полное отсутствие сотовой связи, из-за чего не было возможности связаться с пациентом. Однако судно было видно с берега. На борт подниматься не пришлось, так как пациент и еще один член экипажа находились рядом в лодке и ждали помощи.

Пациент был в сознании и в состоянии средней тяжести, поэтому было принято решение вернуться на берег для осмотра мужчины непосредственно в самой машине. После осмотра мужчину госпитализировали в ближайшую больницу с подозрением на аппендицит.