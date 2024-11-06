Спрос на дорожников в Петербурге вырос на 15 % за год. Им платят до 150 тыс. рублей

По итогам десяти месяцев 2024 года спрос на кадры в дорожном хозяйстве России вырос на 20% в годовом выражении. В Санкт-Петербурге показатель увеличился с 2023 года на 15 %, сообщает Neva.Today.

С января по октябрь 2024 года компании, занимающиеся строительством дорог, разместили 141 тысячу предложений по всей стране. В Санкт-Петербурге появилось около 8000 вакансий.

В городе дорожникам предлагают заработную плату от 90 тысяч до 149 425 рублей. Годом ранее показатель насчитывал от 74 713 рублей до 126 437 рублей.