В Минобороны обнаружили хищение недвижимости на 700 млн рублей в Москве

Следственный комитет обнаружил хищение крупного имущественного комплекса Минобороны – 24 объекта недвижимости в Москве общей стоимостью более 700 млн рублей.

Эпизод связан с уголовным делом против экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева и бывшего конкурсного управляющего структуры Минобороны «Строительное управление Московского региона» (СУ МР) Алексея Асташкина.

По версии следствия, мужчины под руководством индивидуального предпринимателя украли недвижимость Минобороны через подложные торги в ходе процедуры банкротства СУ МР.

Ранее СК арестовал Грачева и Асташкина за хищение имущественного комплекса Минобороны в Балашихе, который включает в себя 15 объектов недвижимости общей стоимостью более 244 млн руб.