Над территорией России за три часа уничтожено 70 беспилотников

В воскресенье, 10 ноября, с 7.00 до 10.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов.

34 из них сбиты над территорией Московской области, 14 – над территорией Брянской, по семь – над Орловской и Калужской, шесть – над Курской и два над территорией Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вам будет интересно Силы ПВО сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву Москву и Подмосковье продолжают атаковать беспилотники. За последний час силами ПВО сбито еще 10 беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.... 10.11.2024 58

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск судов, которые действовали в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. 36 рейсов ушли на запасные аэродромы во время утреннего ограничения работы аэропортов Москвы.