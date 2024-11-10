Небольшие осадки и до -4°C ночью – погода в Ленобласти на 11 ноября

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 11 ноября.
Ночью осадков не ожидается, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами туман. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -4…+1°C, местами до -8°C, днем -1…+4°C.
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10.11.2024 38