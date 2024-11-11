В Петербурге обвиняемые в перевозке 200 кг наркотиков отправятся на СВО

Обвиняемые по делу о распространении 200 кг кокаина заключили контракт с Минобороны РФ и отправятся на СВО.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Колпинский районный суд Петербурга приостановил уголовное дело и отменил меры пресечения в виде заключения под стражей. Соответствующее ходатайство подал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в связи с заключением обвиняемыми контракта. Александр Марков и Дмитрий Антипов переданы должностному лицу и будут служить стрелками в взводе штурмовой роты.

Напомним, их поймали с поличным при вскрытии тайника в промзоне Металлостроя в марте 2023 года. Наркотики из Латинской Америки были спрятаны в контейнере под обшивкой, а сам контейнер для маскировки заполнили ящиками с манго. По материалам дела, полицейские изъяли более 200 кг наркотиков, которые на черном рынке оценены в 3 млрд рублей.