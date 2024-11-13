Мужчина погиб при пожаре в Волховском районе. Еще один пострадал

В экстренные службы 12 ноября около 20:00 сообщили о пожаре на Петрозаводской улице в Сясьстрое Волховского района.

Пламя охватило 18 квадратных метров хозяйственных построек – одноэтажных, дощатых, крытых железом сараев. На место выезжал личный состав 148-й пожарной части Ленобпожспаса.

По предварительным данным, после тушения обнаружен погибший. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ЦРБ Волхова. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Фото: ГКУ «Леноблпожспас»