Мужчина погиб при пожаре в Волховском районе. Еще один пострадал

В экстренные службы 12 ноября около 20:00 сообщили о пожаре на Петрозаводской улице в Сясьстрое Волховского района.
Пламя охватило 18 квадратных метров хозяйственных построек – одноэтажных, дощатых, крытых железом сараев. На место выезжал личный состав 148-й пожарной части Ленобпожспаса.
По предварительным данным, после тушения обнаружен погибший. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ЦРБ Волхова. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»
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