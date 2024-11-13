Снаряд времен войны нашли при реставрации собора в Петергофе

Взрывотехники ОМОН Росгвардии 11 ноября обезвредили неразорвавшийся снаряд в Новом Петергофе. Боеприпас обнаружили во время реставрации фасада собора Петра и Павла.
Находку реставраторы сделали на высоте 20 метров внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма.
Взрывотехники установили, что это неразорвавшийся снаряд калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны. С соблюдением мер безопасности его вывезли на спецполигон для уничтожения.
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