Снаряд времен войны нашли при реставрации собора в Петергофе

Взрывотехники ОМОН Росгвардии 11 ноября обезвредили неразорвавшийся снаряд в Новом Петергофе. Боеприпас обнаружили во время реставрации фасада собора Петра и Павла.

Находку реставраторы сделали на высоте 20 метров внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма.

Взрывотехники установили, что это неразорвавшийся снаряд калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны. С соблюдением мер безопасности его вывезли на спецполигон для уничтожения.