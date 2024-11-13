В Киришах простились с погибшим на СВО земляком

Жители Киришского района Ленобласти проводили в последний путь земляка Александра Гусарова, погибшего в ходе спецоперации.

Прощание с бойцом состоялось 13 ноября в Молодежно-досуговом центре «Восход» в Киришах. Проститься с Александром Гусаровым пришли его близкие и родные, друзья и коллеги, а также многие неравнодушные жители города.

Фото: СвОихНеБросаем47/ВКонтакте