В Киришах простились с погибшим на СВО земляком

Жители Киришского района Ленобласти проводили в последний путь земляка Александра Гусарова, погибшего в ходе спецоперации.
Прощание с бойцом состоялось 13 ноября в Молодежно-досуговом центре «Восход» в Киришах. Проститься с Александром Гусаровым пришли его близкие и родные, друзья и коллеги, а также многие неравнодушные жители города.
Фото: СвОихНеБросаем47/ВКонтакте
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