Автопром ФРГ понес серьезный урон из-за санкций против Российской Федерации, и автокомпаниям Германии нужно поторопиться назад в Россию, чтобы не потерять надолго местный авторынок, который после их ухода завоевывают китайцы.

Об этом в беседе с газетой Berliner Zeitung заявил руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер.

Он предлагает немецким промышленникам задуматься, где они больше теряют от санкций, а где приобретают. Шнайдер подчеркивает, что Китай быстро освоил российские рынки машиностроения, автопрома и комплектующих, освободившиеся после ухода немецких автокомпаний.

По его мнению, Россия не сильно страдает от дефицита и если в 2025 году отменить запрет на экспорт немецких автомобилей, например, BMW и Mercedes-Benz, то россияне предпочтут их китайским.

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Он также отметил, что экономическое взаимодействие между Германией и Россией возможно после завершения боевых действий на Украине. Шнайдер подчеркнул, что антироссийские санкции не приносят желаемого результата.