ВКонтакте возглавила топ соцсетей по количеству публикаций и авторов в России

Brand Analytics, разработчик одноимённой системы анализа соцмедиа, представил исследование по медиапотреблению в социальных медиа в России в октябре 2024 года. Согласно данным исследования, ВКонтакте лидирует среди социальных сетей по количеству публикаций и авторов.

В октябре 2024 года в российских соцсетях было опубликовано 1,815 млрд публичных записей, из которых 378 млн были размещены ВКонтакте. На долю ВКонтакте приходится 20% всех публикаций в социальных медиа, что делает её пользователей самыми активными среди соцсетей в России. ВКонтакте удерживает лидерство по числу авторов — 22,4 млн пользователей создают контент на платформе каждый месяц.

«Мы активно работаем над тем, чтобы в социальной сети было всё необходимое для создания, продвижения и монетизации контента. Недавно мы запустили платформу для взаимодействия авторов и бизнеса VK AdBlogger, с помощью которой сообщества могут получать заявки на рекламу от крупных компаний. В сентябре представили новую программу монетизации для блогеров в VK Видео: авторы могут получить от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Продолжим создавать новые инструменты, чтобы сделать сотрудничество с платформой более выгодным и удобным для всех участников», — сообщил директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.