Небольшие осадки и до -3°C ночью – погода в Ленобласти на 15 ноября

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 15 ноября.
Ночью местами пройдет небольшой дождь, мокрый снег. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -3…+2°C, днем +1…+6°C. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.
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12.11.2024 211