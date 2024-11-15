В Петербурге задержаны двое парней за изнасилование школьницы

Правоохранителям стало известно, что в мае 2024 года двое молодых людей отдыхали в сауне на Обводном канале. Там же находилась учащаяся средней школы, ставшая их жертвой.

На момент совершения преступления подозреваемым было 19 и 18 лет. Пострадавшей – 13.

Один из молодых людей взят под стражу еще в августе за другое изнасилование. Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Второго подозреваемого также задержали, он дал признательные показания.

Выясняется, причастны ли задержанные к другим аналогичным преступлениям.