Тихвинский кадетский ансамбль победил во всероссийском конкурсе

Ансамбль кадетов-барабанщиков школы № 6 победил в заключительном этапе «Марш Победителей» IX Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» в Москве.

Победа одержана в номинации «Инструментальное музицирование».

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» проводится по инициативе Центра ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» при поддержке Министерства обороны.

Фото: ya_ochevidets_tihvin