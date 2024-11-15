Тихвинский кадетский ансамбль победил во всероссийском конкурсе

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Ансамбль кадетов-барабанщиков школы № 6 победил в заключительном этапе «Марш Победителей» IX Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» в Москве.

Победа одержана в номинации «Инструментальное музицирование».

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» проводится по инициативе Центра ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» при поддержке Министерства обороны.

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Фото: ya_ochevidets_tihvin

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