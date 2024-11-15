Мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов создали в России

Холдинг «Росэлектроника» создал мобильный комплекс подавления FPV-дронов «ПРЕС» для защиты транспортных средств.

«Основное преимущество нового комплекса – модульная конструкция, которая позволяет довольно быстро и без особых затруднений менять диапазоны подавления, выбирая из восьми прилагаемых модулей», – рассказал директор по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Вячеслав Ляшук

Устройство массой 14,5 килограмма имеет дальность подавления до 150 метров, круговой охват и работоспособность при диапазоне температур -40… +40 °C. Оно создает помехи в диапазоне частот от 400 до 1200 мегагерц, прикрепляется к транспортному средству магнитами и запитывается от автомобильных батарей.