Памятник архитектуры в Гатчине — Круглая рига — наконец дождался включения в программу капитального ремонта на 2027 год.

Долгое время здание оставалось в тени, но теперь на его спасение и преображение из областного бюджета выделено 12 миллионов рублей. Подготовительные работы уже идут полным ходом: специалисты провели комплексные научные изыскания, разработали эскизный проект и подготовили проектно-сметную документацию. Уже в сентябре 2026 года документы будут направлены на государственную экспертизу.

В планах не только реставрация самой постройки, но и освобождение прилегающей территории от соседних объектов, мешающих восприятию памятника. Это позволит Круглой риге «задышать» свободно и вернуть ей исторический облик.