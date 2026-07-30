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На реставрацию Круглой риги в Гатчине направят 12 млн рублей

Памятник архитектуры в Гатчине — Круглая рига — наконец дождался включения в программу капитального ремонта на 2027 год.

На реставрацию Круглой риги в Гатчине направят 12 млн рублей - Памятник архитектуры в Гатчине — Круглая рига — наконец дождался включения в программу капитального
Фото: Правительство Ленинградской области

Долгое время здание оставалось в тени, но теперь на его спасение и преображение из областного бюджета выделено 12 миллионов рублей. Подготовительные работы уже идут полным ходом: специалисты провели комплексные научные изыскания, разработали эскизный проект и подготовили проектно-сметную документацию. Уже в сентябре 2026 года документы будут направлены на государственную экспертизу.

В планах не только реставрация самой постройки, но и освобождение прилегающей территории от соседних объектов, мешающих восприятию памятника. Это позволит Круглой риге «задышать» свободно и вернуть ей исторический облик.

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Гатчина реставрация Круглая рига
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Следующие зимние каникулы у школьников станут короче

В новогодние каникулы учащиеся будут отдыхать на один день меньше.

Следующие новогодние каникулы у российских школьников станут короче на один день. Об этом пишет ТАСС.

«Согласно расписанию, в прошлом учебном году (2025-2026) дети отдыхали с 31 декабря по 11 января», — отмечает агентство.

Однако в 2027 году учащиеся будут отдыхать с 31 декабря по 10 января.

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Фото на миниатюре: magnific

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