Сильнейший ветер и до +9 °C – погода в Ленобласти на 16 ноября

На территории Ленинградской области 16 ноября ожидается облачная погода. В большей части районов пройдут небольшие и умеренные дожди.

Температура воздуха ночью 0… +5 °C. Днем +4…+9 °C. На дорогах из-за перемены температур местами гололедица. Местами ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.