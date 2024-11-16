Дублер Кронверкского моста в Петербурге готов на 50 %

Деревянный Кронверкский мост, ведущий на территорию Петропавловской крепости, заменят временным дублером. Новая переправа готова на 50 %. Об этом сообщает «Бриф».

Строители погрузили уже четыре из шести опор дублера-переправы. Движение по временному мосту будет осуществляться по одной полосе в каждую из сторон. Длина переправы – 55 метров.

Как только строительство временного моста завершится, начнутся работы по обновлению старого. Альтернативная переправа будет готова к концу 2024 года. Часть старого Кронверкского моста передадут в Музей мостов.