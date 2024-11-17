Лодка с тремя рыбаками перевернулась на реке Луга, один человек погиб

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В субботу, 16 ноября, в Волосовском районе Ленобласти на реке Луга в районе деревни Старица перевернулась лодка с тремя рыбаками.

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Фото: аварийно-спасательная служба ЛО.

Двое из них, мужчина и женщина, выплыли самостоятельно, третий человек – пропал. Прибывшие на место спасатели ПСО Шлиссельбурга нашли тело утонувшего мужчины, доставили его на берег и передали сотрудникам полиции, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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