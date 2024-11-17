Лодка с тремя рыбаками перевернулась на реке Луга, один человек погиб

В субботу, 16 ноября, в Волосовском районе Ленобласти на реке Луга в районе деревни Старица перевернулась лодка с тремя рыбаками.
Двое из них, мужчина и женщина, выплыли самостоятельно, третий человек – пропал. Прибывшие на место спасатели ПСО Шлиссельбурга нашли тело утонувшего мужчины, доставили его на берег и передали сотрудникам полиции, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Вам будет интересно
Следователи просят помощи в установлении личности женщины, останки которой нашли в сумке в Ленобласти
Следователи просят оказать содействие в установлении личности женщины, останки которой нашли в брезентовой сумке в придорожной канаве во Всеволожском районе...
12.11.2024 278