Глава СК взял на контроль ситуацию с инвалидом из Приозерска, который живет в аварийном доме

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на публикацию в соцсетях о нарушении жилищных прав инвалида-колясочника в городе Приозерске Ленобласти.

По данным публикации, мужчина живет в деревянном доме на улице Гоголя, который находится в аварийном состоянии. Внутри и вокруг здания царит антисанитария. При этом многочисленные обращения в ответственные службы не дали результата.

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В региональном управлении Следственного комитета уже начата проверка по этому факту. Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.