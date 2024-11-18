Глава СК взял на контроль ситуацию с инвалидом из Приозерска, который живет в аварийном доме

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на публикацию в соцсетях о нарушении жилищных прав инвалида-колясочника в городе Приозерске Ленобласти.
По данным публикации, мужчина живет в деревянном доме на улице Гоголя, который находится в аварийном состоянии. Внутри и вокруг здания царит антисанитария. При этом многочисленные обращения в ответственные службы не дали результата.
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В региональном управлении Следственного комитета уже начата проверка по этому факту. Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.
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