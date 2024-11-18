Между Петербургом и Китаем планируют увеличить частоту рейсов

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Самолет
Фото: Baltphoto.ru

Между Санкт-Петербургом и Китаем собираются увеличить количество регулярных прямых рейсов летом 2025 года. Об этом сообщает «АБН24».

Решение о запуске дополнительных рейсов принято из-за роста пассажиропотока и спроса. Частота полетов может значительно увеличиться. Например, в Шанхай в неделю будут летать 7-10 самолетов. В перспективе – 14.

По словам гендиректора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева, Китай – один из приоритетных регионов для развития авиасообщения.

«С начала года мы видим рост пассажиропотока по китайским направлениям в три раза. Запуск новых маршрутов будет способствовать развитию взаимного турпохода и укреплению делового сотрудничества между регионами», – отметил Леонид Сергеев

Количество рейсов в Пекин хотят увеличить с двух до семи в неделю. Эти перелеты может выполнять авиакомпания Hainan Airlines.

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