Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 155-мм гаубица М-777 и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.