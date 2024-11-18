Ленинградцев приглашают поделиться идеями по обновлению парков, набережных, аллей и площадей

Жители Ленобласти могут направить свои идеи по благоустройству по нацпроекту «Жилье и городская среда» в администрацию или через чат-бот

«До 8 декабря включительно администрации поселений и чат-бот собирают предложения жителей по объектам для благоустройства. В нацпроекте могут принять участие все города и поселки Ленинградской области с населением от 1000 жителей. Самые массовые предложения будут вынесены на голосование, которое определит объекты благоустройства 2026 года. Не оставайтесь в стороне — изменения вокруг точно зависят от вас!» — подчеркнул Александр Дрозденко.

Впервые можно обратиться не только в местную администрацию — лично или на электронную почту — но и поделиться идеями с чат-ботом комитета по ЖКХ и Центра компетенций.

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По нацпроекту «Жильё и городская среда» в Ленобласти в 2024 году благоустроено уже 35 территорий. Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий, 103 подрядчик уже сдал.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.