Ленинградцев приглашают поделиться идеями по обновлению парков, набережных, аллей и площадей

Жители Ленобласти могут направить свои идеи по благоустройству по нацпроекту «Жилье и городская среда» в администрацию или через чат-бот
Впервые можно обратиться не только в местную администрацию — лично или на электронную почту — но и поделиться идеями с чат-ботом комитета по ЖКХ и Центра компетенций.
По нацпроекту «Жильё и городская среда» в Ленобласти в 2024 году благоустроено уже 35 территорий. Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий, 103 подрядчик уже сдал.
Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.